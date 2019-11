et AFP

La grève du 5 décembre rassemble de plus en plus de monde. Après SUD-Rail et l'Unsa ferroviaire, la CGT-cheminots appelle à son tour à une grève reconductible à la SNCF à partir du 5 décembre contre la réforme des retraites, a-t-elle annoncé sur son compte Twitter.

La CGT-cheminots est le premier syndicat de la SNCF. L'organisation "appelle les cheminots à s'inscrire massivement dans la grève le 5 décembre et à participer aux assemblées générales pour décider des suites", selon ce tweet. La CGT-Cheminots estime que "le rapport de forces peut et doit être supérieur à celui de 2018", qui n'avait pas réussi à bloquer la réforme ferroviaire.

La grève du 5 décembre risque d'engendrer un blocage important des transports parisiens ainsi que sur le reste des territoires. La RATP sont les premiers à avoir lancé le mouvement. Toutes les lignes devraient être touchées, voire à l'arrêt, ainsi que les bus, les tramways et les noctiliens.

APPEL du Conseil National de la Fédération CGT des Cheminots



Le Conseil National, organe dirigeant de la CGT des Cheminots, décide le dépôt d’un préavis de grève reconductible par période de 24h à compter du 05 décembre 2019.



Cette semaine, les syndicats FO et la CGT d'Air France ont eux aussi appelé à la grève. Des perturbations seront également à prévoir dans les aéroports.