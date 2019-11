publié le 23/11/2019 à 18:40

Après la Thaïlande, le pape François est arrivé, ce samedi 23 novembre pour quatre jours de visite au Japon. Il prononcera dimanche un discours attendu contre la bombe atomique, à Nagasaki puis Hiroshima, villes martyres de la bombe atomique.

Avant même d'être prononcé, le discours est déjà qualifié "d'historique". Il y a 74 ans, 74.000 personnes sont mortes à Nagasaki et 140.000 à Hiroshima. François a confirmé qu'il entendait dénoncer la possession même de l'arme nucléaire et dénoncer la dissuasion qui instaure une logique de peur et un faux sentiment de sécurité.

François est le premier pape, depuis Jean-Paul II en 1981, à se rendre sur l'archipel. En pleine guerre froide, Jean-Paul II avait jugé la dissuasion nucléaire comme était "moralement acceptable", tout en considérant qu'il ne s'agissait que d'une étape dans un apaisement des conflit.

Le souverain pontife a déjà exprimé sa fascination pour le Japon qui ne compte que 440.000 catholiques sur une population de 126 millions d'habitants. François souhaitait s'y rendre en tant que missionnaire dans sa jeunesse, mais il a dû y renoncer après une opération au poumon.

