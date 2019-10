publié le 23/10/2019 à 22:52

Les intempéries menacent ce mercredi soir six départements de Paca et de Corse, placés en vigilance orange par Météo France à cause de très forts orages qui ont laissé une septuagénaire "en urgence absolue" dans l'Hérault.

Ce département est d'ailleurs toujours en vigilance orange aux inondations, tandis que les Bouches-du-Rhône et le Var sont concernés par une vigilance aux orages, inondations et pluie-inondation. Le Vaucluse et la Haute-Corse sont quant à eux en alerte aux orages et aux pluies-inondations. Le littoral des Alpes-Maritimes pourraient lui connaître un phénomène de vagues-submersion.

Le front orageux, qui a balayé depuis la nuit de mardi le Golfe du Lion, avant de se décaler vers l'est, devrait être actif jusqu'à jeudi midi, selon Météo France. De Marseille à la Côte-d'Azur, les communes se sont préparées aux trombes d'eau, fermant des routes littorales comme dans les Alpes-Maritimes entre Antibes et Villeneuve-Loubet, voire appelant "la population à rester à l'abri et ne pas prendre la route" du tout comme l'a fait le préfet du Var. La circulation des trains a été perturbée.

Dans la cité phocéenne, où la chaussée du Vieux-Port a été inondée et un arbre est tombé sur une avenue, les parcs et jardins ont été fermés par précaution.

Plusieurs départements du sud-est de la France sont en vigilance orange. Crédit : Capture d'écran / Météo France

À écouter également dans ce journal

Royaume-Uni - Sidération à Grays, dans une zone industrielle à l’est de Londres. 39 corps dont celui d’un adolescent ont été retrouvés ce mardi à l’arrière d’un camion. La police pense que le véhicule provenait de Bulgarie et l’on s’orienterait vers la piste d’un trafic d’êtres humains.

Lubrizol - "Un immense chaudron rempli de pétrole qui brûle", l'eau qui vient à manquer, un feu qui "avance comme une coulée de lave" : Jean-Yves Lagalle, directeur du service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime a raconté à l'Assemblée nationale, l'incendie "hors norme" du 26 septembre, à l'usine Lubrizol à Rouen.

Emmanuel Macron - Après Mayotte et un crochet par les îles Éparses, Emmanuel Macron est arrivé mercredi après-midi dans une île de La Réunion toujours en situation de crise sociale aigüe, un an après le mouvement des "gilets jaunes".