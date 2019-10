publié le 23/10/2019 à 21:27

La circulation des trains entre Montpellier (Hérault), Perpignan (Pyrénées-Orientales) et l'Espagne et entre Montpellier et Toulouse (Haute-Garonne) sera totalement interrompue jusqu'au 4 novembre minimum, annonce ce mercredi 23 octobre la SNCF sur son site internet.

Ces perturbations sont dues aux violentes intempéries qui s'abattent sur le sud du pays depuis deux jours, notamment entre Agde et Béziers, dans l'Hérault. "La plateforme ferroviaire a été fragilisée en plusieurs endroits, avec parfois près de 10 mètres de vide sous les voies, qui sont suspendues en l'air", précise la SNCF dans un communiqué.

"Des travaux importants de confortation et de remplacement des voies et des installations caténaires vont être nécessaires" et prendront au moins une dizaine de jours, selon le groupe. Durant cette période, tous les TGV et trains Intercités se feront donc au départ de, ou à l’arrivée de Montpellier.

La SNCF demande aux voyageurs qui le peuvent de reporter leurs trajets prévus dans cette zone.