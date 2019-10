publié le 23/10/2019 à 07:55

9 départements du Sud-Est et l'Andorre sont en alerte orange. Des trombes d'eau se sont abattues sur plusieurs communes du littoral méditerranéen depuis hier déjà. À Toreilles dans les Pyrénées-Orientales, plus de 10 centimètres d'eau sont tombés en quelques heures, soit l'équivalent de deux mois de précipitations.

À Sigean, près de Narbonne, deux campings ont été évacués par précaution. "La mairie est restée ouverte toute la nuit, avec un accueil téléphonique et un accueil physique et avec les services techniques et le service de police municipale qui tournent sur la ville pour voir s'il y a des soucis", affirme Michel Jammes, le maire de la commune, au micro de RTL.

Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, ni de blessés, seulement quelques dégâts matériels : "vous avez des bouches d'égouts qui se soulèvent, on a des barrières [...] qui tombent", poursuit l'élu, qui a été obligé de fermer le centre de vacances de son village. "Le ruissellement faisait qu'il y avait 5 centimètres d'eau dans les bungalows", précise-t-il.

