publié le 23/10/2019 à 13:44

Dix départements du sud de la France ont été placés en vigilance orange par Météo France mercredi 23 octobre. Une alerte aux orages, pluies, inondations et vagues-submersion. Il est tombé jusqu'à l'équivalent de trois mois et demi de pluie en quelques heures à Leucate dans l'Aude, l'un des départements les plus touchés par cet épisode méditerranéen qui n'est toujours pas terminé.



C'est dans l'Hérault qu'il y a eu le plus d'interventions : 122 au total, dont près de la moitié à Béziers. Au Four à Chaux à Béziers, le déluge a été particulièrement violent et le quartier en cuvette est méconnaissable, complètement inondé. Une dizaine de voitures flottent. "C'est très impressionnant. On aperçoit à peine les toits des voitures. Le terrain de foot, en contrebas, on aperçoit à peine un panier de basket. C’est vraiment le Four à Chaux sous les eaux", explique Sylvain, un habitant du quartier.

Les dégâts ne sont que matériels. Un mur dans le centre-ville s'est effondré, quelque dizaines de personnes ont été sorties de leurs voitures au milieu des eaux, d'autres de leurs maisons. Du côté de la SNCF, le trafic est interrompu entre Toulouse, Montpellier et Perpignan jusqu'à 18 heures.

> Inondations à Villeneuve-lès-Béziers dans l'Hérault le 23 octobre 2019 Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Patrick Tejero pour RTL | Date : 23/10/2019

Les intempéries continuent cet après-midi

"Au moment où je vous parle il n'y aucune victime", indique le lieutenant-colonnel Jérome Bonnafous. "L'attente maintenant c'est qu'on a des précipitations jusqu'à ce soir associées à un phénomène de coup de mer qui va empêcher que toutes les eaux qui sont tombées en amont de Béziers de s'écouler", précise le sapeur-pompier de l'Hérault. Beaucoup de rues sont fermées et les habitants invités à rester chez eux.

