Les infos de 18h - Sécheresse : comment l'eau de mer s'immisce dans les nappes phréatiques

Crédit : Antoine Justes / we_creative / we_creative via AFP

Malgré les pluies du printemps, le constat reste alarmant : deux tiers des nappes phréatiques en France sont aujourd'hui trop basses. Ou du moins, bien en dessous des normales. L'inquiétude est particulièrement vive pour la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen, où pèse en plus une autre menace.

C'est bien connu : "la nature a horreur du vide", dit-on, et cela vaut aussi pour les nappes où la place laissée par l'eau douce pourrait être comblée… par l'eau de mer.

Les nappes n'ont jamais été aussi basses autour de Nice, elles sont également très basses tout le long de la méditerranée. Et les hydrologues s'inquiètent en particulier pour les nappes côtières, qui sont au bord de l'eau. Si leur niveau cet été tombait en dessous de celui de la mer, les conséquences pourraient être palpables.

Des conséquences sur le long terme

"S'il n'y a plus de pression d'eau douce côté terre, l'eau de mer va doucement s'infiltrer", explique Pierre Pannet, directeur adjoint du Bureau de recherche géologique et minière. "On pourra prendre derrière plusieurs années pour retrouver une situation normale", prévient encore le spécialiste.

Il faudra donc plusieurs années pour que le sel s'en aille. En attendant, ces réserves d'eau seraient inutilisables. En Espagne, où le phénomène est fréquent, les Espagnols injectent de grosses quantités d'eau douce pour repousser l'eau de mer.

Et pour trouver de l'eau douce en peine sécheresse, la première solution serait déjà d'arrêter de pomper dans ces nappes. C'est pour cette raison, entre autres, que sont pris tous ces arrêtés de restrictions dans les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône ou le Var.

