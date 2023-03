Une tornade a ravagé une commune dans la Creuse Crédits : Gautier DELHON-BUGARD / RTL

Une tornade a ravagé une commune dans la Creuse Crédits : Gautier DELHON-BUGARD / RTL

Une tornade a ravagé une commune dans la Creuse Crédits : Gautier DELHON-BUGARD / RTL

Une tornade a ravagé une commune dans la Creuse Crédits : Gautier DELHON-BUGARD / RTL

Une tornade a ravagé une commune dans la Creuse Crédits : Gautier DELHON-BUGARD / RTL Précédent Suivant

Le vacarme de cette tornade ressemble aux craquements du tonnerre. Fait extrêmement rare dans l'Hexagone, qui est rarement touchée par ce type de tempête. Pourtant, des vents à plus de 218 km/h ont balayé la Creuse ce jeudi 9 mars. Le tourbillon a très vite atteint le village de Pontarion, où les dégâts sont considérables. Les habitants ont été particulièrement choqués par la violence de l'intempérie et décrivent des paysages apocalyptiques



Le mot qui revient le plus souvent de la bouche des habitants, c'est "dévasté". Le village est tout simplement méconnaissable : toitures arrachées, arbres au sol et fenêtres brisées. En moins de cinq minutes, c'est toute la tranquillité d'un village qui s'est envolée.

"J'étais chez moi et d'un seul coup, j'ai vu mes volets qui tremblaient. J'ai regardé dehors et je voyais tout qui volait. Chez mes voisins, ce sont des ruines, il n'y a plus rien. Moi, je m'en sors bien, car j'ai seulement une partie de mon toit qui est parti" explique Guillaume sur RTL.

Un enfer. Tel est le mot employé par Catherine, une résidente de Pontarion. "On roulait sur des tuiles, sur des ardoises, c'était épouvantable, c'est à pleurer", se souvient-elle avec émotion. "Les arbres tombaient et les maisons ont été endommagées", décrit Catherine, qui raconte l'horreur qu'elle a vécu. Sa maison aussi a été touchée par la tornade, "ma toiture a souffert, il y a eu beaucoup de tuiles de tombées. Il a plu parce qu'on a eu un terrible orage après cette tornade et il pleuvait dans la maison".

Des habitants des villages voisins venus prêter main forte

Des bâches ont été installées pour se protéger de la pluie. "Ce sont des dégâts qui sont inqualifiables. Il faut le voir pour le croire. Moi, j'ai 65 ans et je n'ai jamais vu ça. J'ai vécu la tempête de 1999 et à la vue, c'était moins grave que ce qu'on voit aujourd'hui", affirme Patrick, un retraité.

Désormais, les pompiers, les couvreurs et les agents municipaux s'activent depuis l'aube pour sécuriser les lieux. Des habitants venus d'autres villages sont venus spontanément pour prêter main forte aux habitants sinistrés. "Ça fait mal au cœur de voir les habitations esquintées comme ça", dit un habitant. "Quand on voit en vrai, c'est atroce de voir", déclare un autre.

Si à Pontarion, le vent est toujours présent, le centre du village est sécurisé et de nouveau accessible.

À écouter également dans ce journal

Politique - Olivier Dussopt a dégainé vendredi l'article 44-3 ou le "vote bloqué" de la Constitution devant le Sénat qui va devoir se prononcer par un seul vote sur l'ensemble du projet de loi.



Faits-divers - La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui a entendu les parties vendredi, rendra sa décision mardi concernant l'éventuel retour en détention provisoire de l'humoriste