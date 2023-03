Météo en France : pourquoi fait-il si froid un début de mars et est-ce normal ?

À quelques jours du printemps, le froid semble perdurer dans l'hexagone. Ce jeudi 2 mars, des gelées ont été recensées sur l'ensemble du pays. Localement, -8,0°C ont été relevés à Rueil-la-Gadelière (28), -7,8°C à L'Oudon Lieury (14), -7,7°C à Chaumont (52).

Selon le site Météo-Villes, ce froid est la conséquence de la présence d'un anticyclone à hauteur des îles britanniques, qui provoque la descente d'air froid en provenance du nord-est du continent.

Selon cette même source, une évolution sera observée dans les prochains jours, puisque l’anticyclone va se déplacer ce week-end des 4 et 5 mars 2023, en direction du Groenland et favoriser l'arrivée d'air froid sur le territoire français. "Des masses d'air froid devraient atteindre la France dès le début de la semaine prochaine", entre le mardi 7 et le mercredi 8 mars, apprend-on. Elles devraient concerner la partie nord du pays.



La suite du mois de mars est encore difficilement prévisible à ce stade. Néanmoins, Météo France indique dans ses tendances de moyen terme que "les températures pourraient remonter progressivement vers les valeurs habituelles pour la saison", ce que laissent également entendre les dernières sorties du modèle de prévisions européen.

"Côté précipitations, les prévisions sont à l’heure actuelle trop incertaines pour pouvoir dégager une quelconque tendance", ajoute l’institut météorologique.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info