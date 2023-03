Météo : d'où vient l'expression "un froid de canard" ?

Cela peut paraître paradoxal d’évoquer le canard lorsqu'il fait très froid, lui qui l’hiver est plutôt du genre à nous réchauffer avec son duvet qui se retrouve à l’intérieur de nos doudounes. Et pourtant. Cette expression remonterait au XIXe siècle. La première apparition de l'expression "un froid de canard" date de 1888 dans la revue française L’intermédiaire des chercheurs et curieux.

Il est expliqué que le canard est, je cite, "l'oiseau qui renferme le plus de chaleur animale". On dit donc “il fait un froid de canard”, parce que lorsque ce palmipède souffre du froid, c'est la preuve certaine qu'il est tout aussi insupportable pour l'Homme. Voire plus.

En clair, comme les canards sont très frileux, ils sont une sorte de thermomètre naturel pour nous les humains. Ce qui rend les chasseurs très heureux, car lorsque les étangs où vivent les canards se mettent à geler, pour fuir le froid, ils s’envolent vers les ruisseaux et les rivières moins sujets au givre. Et malheureusement pour eux, lors de leurs déplacements, c’est là qu’ils se font canarder.

