Les infos de 12h - Accident de Pierre Palmade : la justice statuera mardi sur la détention du comédien

Pierre Palmade ne se trouve plus en détention provisoire et est désormais placé sous contrôle judiciaire. Mais il doit respecter des conditions strictes s'il veut rester en liberté.

Toujours hospitalisé après le grave accident de la route qu'il a provoqué le 10 février dernier, le comédien est mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Il ne se trouve plus en détention provisoire et est désormais placé sous contrôle judiciaire. Mais il pourrait regoûter à la liberté qu'un bref instant.

Rappelons que la juge d'instruction a ordonné sa remise en liberté demandée par son avocate pour "raisons de santé". Même si l'humoriste n'a pas quitté son lit d'hôpital, il a été théoriquement remis en liberté. Sauf que le parquet a fait appel et a demandé à nouveau son placement en détention.

Une audience s'est déroulée ce vendredi 10 mars dans une salle quasi vide, sans public, ni journaliste. La procureure et l'avocate du mis en examen avaient demandé le huis clos, sans doute parce que des détails sur l'état de santé de Pierre Palmade ont été évoqués. On ne sait rien de la gravité ni des conséquences de son AVC il y a deux semaines : cela rend-il impossible ou non son retour en détention ? Réponse mardi 14 mars à 9 heures.

À écouter également dans ce journal

Intempéries - La Creuse, en proie à de violents orages ce jeudi 9 mars, a vu une petite tornade se former près du secteur de Pontarion. Les dégâts matériels sont importants, mais aucune victime n'est à déplorer.

Social - La grève des éboueurs se fait ressentir à Paris où la collecte des déchets est très fortement perturbée depuis plusieurs jours.

Politique - Emmanuel Macron assure, dans une lettre en réponse aux syndicats, ne pas "sous-estimer" le "mécontentement" et les "angoisses" suscités par la réforme des retraites. En revanche, il ne propose pas de rencontre avec ces derniers.

