publié le 21/01/2020 à 13:54

Un épisode méditerranéen exceptionnel. La tempête Gloria a débarqué dans le département des Pyrénées-Orientales dans la soirée de lundi 20 janvier après avoir fait au moins trois morts en Espagne. Annoncée comme un épisode d'intempéries "exceptionnelles", d'une intensité jamais vue dans la région depuis 28 ans, la tempête devrait perdurer jusqu'à ce jeudi 23 janvier.

De très fortes pluies sont attendues avec l'équivalent de 4 à 5 mois de précipitations qui tomberont en seulement 3 jours et 1.000 foyers sont actuellement privés d'électricité. En bord de mer, les vagues sont déjà très formées alors que des trombes d'eau sont attendues la nuit prochaine.

Dans la commune de Torreilles, la houle a déjà atteint 4 mètres et la plage a disparu. Pascal et Georges, deux habitants, constatent les dégâts : "Je viens de me prendre une vague alors que pourtant je suis en haut du poste de secours. C'est très dangereux, il ne faut pas aller toucher l'eau". Georges se veut toutefois rassurant : "Je ne suis pas inquiet pour la maison, c'est un coup de mer, ça arrive".

Dans cette commune, les habitants s'apprêtent à faire face à d'éventuelles submersions ou inondations comme le souligne Marc Medina, le maire : "Il y a une inquiétude légitime parce qu'on nous annonce une tempête assez significative". Sur ordre du préfet, il est même prêt à activer le plan communal de sauvegarde et pourra compter sur la trentaine de volontaires de la réserve communale de la sécurité civile.

