Tempête Gloria : 4 à 5 mois de précipitations attendues dans les Pyrénées-Orientales

publié le 21/01/2020 à 10:52

En raison de l'arrivée de la tempête Gloria le 21 janvier dans les Pyrénées-Orientales, le département a été placé en alerte orange. De très fortes pluies sont attendues dans la journée, l'équivalent de 4 à 5 mois de précipitations en seulement 3 jours.

"Il risque d'y avoir des effets cumulatifs de ruissellement d'eau qui laissent présager des difficultés sur les parties basses. C'est surtout le 22 janvier que les dégâts de la tempête vont se faire sentir à cause des précipitations nocturnes le 21 au soir", explique Jean-Pierre Salles-Mazou, directeur des services de secours du département.

"J'invite chacun à être extrêmement prudent et à ne pas emprunter les routes, à cause des risques d’aquaplaning", poursuit Jean-Pierre Salles-Mazou. En Espagne, la tempête Gloria a fait au moins trois morts. Tout l'est du pays a été placé en alerte. Les écoles resteront fermées aujourd'hui, notamment dans la région de Valence.