Tempête Brendan : quelles conséquences pour la France ?

publié le 13/01/2020 à 17:15

Un temps perturbé sur le Nord-Ouest du pays et un risque de vagues-submersion sur la pointe bretonne. Ce sont, d'après Météo France, les conséquences attendues en France ce lundi 14 janvier en raison de la tempête atlantique Brendan qui s'abat sur les îles britanniques.

Selon le prévisionniste, "la Bretagne et le Cotentin seront touchés ce lundi soir et mardi par des vents soutenus, avec des rafales proches de 100 km/h." Ensuite, pour les journées de mardi et mercredi, "des pluies plus ou moins continues affecteront la pointe bretonne pouvant donner des cumuls importants".

Météo France met également en garde contre des risques de "vagues-submersion". En effet, "le passage de ces dépressions coïncide avec de forts coefficients de marées" et de très fortes vagues sont donc susceptibles d'engendrer des submersions sur les "zones exposées". Les vagues devraient progressivement s'atténuer mercredi.

🌬️ La tempête #Brendan qui a déjà touché la côte ouest de l'#Irlande va peu à peu toucher le nord #Écosse.

Elle donnera également de fortes rafales sur le Nord-Ouest de la France ce lundi soir avec risque de vagues-submersion pointe bretonne.

🛰️ 11h30 UTChttps://t.co/wMkyz71L67 pic.twitter.com/CSlMAZKRmF — Météo-France (@meteofrance) 13 janvier 2020

Ce lundi 13 janvier, les îles britanniques s'apprêtent à subir les effets de cette tempête avec "des vents jusqu'à 130 km/h sur la côte ouest" de l'Irlande. Ils déferleront ensuite sur le nord de l'Écosse avant qu'une nouvelle tempête de "moindre intensité" ne s'abatte mardi sur l'Angleterre, dans le sillage de Brendan.