Tempête Gloria : au moins deux morts en Espagne

publié le 20/01/2020 à 19:03

Selon les informations transmises par les autorités locales à l'AFP, la tempête Gloria a coûté la vie à deux personnes en Espagne. Une femme sans domicile fixe de 54 ans a été retrouvé morte ce lundi 20 janvier, hier c’était un homme d'une soixantaine d'année qui a été retrouvée inerte.

La tempête Gloria doit durer jusqu’au milieu de semaine selon l'agence météorologique espagnole. La Catalogne, Valence et l'archipel des Baléares ont été placées en alerte rouge et orange à cause des violentes rafales de vent provoquées par la tempête ainsi que les importantes chutes de neige.

"Une femme sans-abri de 54 ans, de nationalité roumaine, a été découverte morte, apparemment d'hypothermie, ce matin dans un parc" de Gandie, au sud de Valence, a indiqué un porte-parole de la mairie à l'AFP. Concernant l'homme décédé dans le village de Pedro Bernardo dans la région de Castille-et-Léon (centre) dimanche, ce serait la chute de tuile due à la neige qui l'aurait touché à la tête. Il a été retrouvé dans sa propriété le crâne fracturé.

Des écoles fermées dans 194 municipalités

Dans la région espagnole touchée par Gloria, plusieurs autoroutes et lignes ferroviaires étaient très perturbées à cause des intempéries. L’aéroport d’Alicante, qui était fermé la semaine dernière à cause d'un incendie l'a de nouveau été dimanche et lundi à la suite de cette tempête, annonce son gestionnaire Aena sur Twitter.

Dans la région de Valence, ce sont 194 municipalités qui ont pris la décision de fermer les écoles ce lundi 20 janvier. Le gouvernement régional a annoncé que cela concernait 191 300 élèves qui n'ont pas pu aller à l'école.