Tempête Gloria : la France est-elle menacée ?

publié le 20/01/2020 à 14:00

Pluie, vent et neige : voilà ce à quoi doit s'attendre le sud de la France à partir de ce lundi 20 janvier. La tempête Gloria devrait passer en Corse dans un premier temps avant de gagner le sud-ouest de la France.

Sont particulièrement concernées, les Pyrénées-Orientales, dores et déjà placées en vigilance orange neige et verglas dès ce lundi soir à 21 heures. La Catalogne est quant à elle placée en alerte rouge en conséquence des pluies diluviennes et des chutes de neige importantes qui y sont attendues.

Ce phénomène, appelé une "goutte d'eau", est en réalité une dépression d'air froid en altitude. Gloria est qualifiée "d'exceptionnelle" par les spécialistes catalans et risque d'engendrer d'importantes précipitations. Devrait s'ajouter à cela, des vents violents ainsi que de fortes chutes de neige.

L'arrivée de Gloria est attendue en fin de matinée ce lundi 20 janvier mais le plus gros de la tempête devrait survenir en Occitanie dans la nuit de lundi à mardi avec de la neige dès 400 mètres d'altitude.

Les Pyrénées-Orientales et l'Aude particulièrement touchées

En Espagne, c'est la Catalogne qui est la plus encline à subir la tempête Gloria, la région est d'ailleurs en alerte rouge, niveau maximal pour les journées de lundi et mardi. Les autorités ont recommandé à la population d'éviter tous déplacements à proximité du littoral selon La Dépêche du Midi.

🔴🔴 RISQUE D'#INONDATION SUR #PYRÉNÉES-ORIENTALES ET #AUDE, CHUTES DE #NEIGE CONSIDÉRABLES SUR LES PYRÉNÉES



Toutes les infos sont à retrouver dans notre article 👇https://t.co/jjfgAZX6ou — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) January 19, 2020

En France, l'inquiétude s'installe en Occitanie et plus particulièrement dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude. L'est du département ariégeois ainsi que les massifs des Pyrénées Orientales se préparent à d'importantes chutes de neige : près d'un mètre à 1m50 est attendu entre 2.000 et 2.500 mètres d'altitude. Des risques d'avalanches et d'éboulements sont également à prévoir.

Alerte orange prévue pour lundi 21h

"Le phénomène est exceptionnel car il devrait apporter des quantités de neige très importantes en altitude. On va dépasser (en moins de trois jours) les un mètre de neige au-dessus de 1.700 mètres et atteindre les 2 mètres du côté du Canigou voire les dépasser très localement. C'est un phénomène que l'on n’a pas vu depuis de très nombreuses années" explique Thomas Blanchard, spécialiste de la météo en montagne, dans les colonnes de L'Indépendant.

Les signaux persistent concernant de fortes pluies en milieu de semaine prochaine notamment sur le #Roussillon. Souvent plus de 200 mm modélisé au fil des réactualisations avec des pointes à plus de 300 mm. La raison : une goutte froide sur la Péninsule Ibérique. pic.twitter.com/droinfTbaH — Extrême Météo (@ExtremeMeteo) January 17, 2020

Gloria c'est aussi des précipitations qui risquent d’atteindre 400mm sur les relief du Canigou, 300mm sur le Roussillon et entre 80 et 120 mm de pluie attendue pour l'Hérault. "Viendra ensuite une problématique de crues en vallées et en plaines qui se posera sur l'ensemble des cours d'eaux du secteur à partir de mardi/mercredi. L'épisode ne devrait se terminer que jeudi", ajoute Thomas Blanchard.



En raison d'un redoux attendu mardi 21, les risques d'avalanches sont plus élevés. La conjonction des fortes pluies et de la tempête de neige sur le massif du Canigou, le Capcir et Vallespir pourraient provoquer les crues du Tech, de la Têt, de l'Aude et de l'Agly, rapporte Midi Libre.



Les Pyrénées-Orientales sont placées en alerte orange neige et verglas à partir de 21 heures ce lundi 20 janvier. D'autres annonces risques d'être formulées dans la journée en fonction de l'avancée de Gloria.