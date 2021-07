Les infos de 12h30 - Inondations : deux morts et plus de 2.000 sinistrés en Belgique

L'Allemagne et l'Est de la France font face à de fortes intempéries, tout comme la Belgique, où des maisons se sont effondrées. Deux morts sont à déplorer. Il tombe des trombes d'eau depuis 48 heures, la région de Liège est devenue une gigantesque lagune, c'est inédit.

Les routes transformées en torrent, des maisons totalement inondées. Le problème ce sont les cours d'eau : ils débordent et emportent tout sur leur passage, comme dans la petite ville de Chenay, sous les yeux médusés de Ludivine : "Le débit est très très impressionnant, on a vu passer une vache, de l'électroménager, une voiture", raconte-t-elle.

À quelques kilomètres, à Chaudfontaine, Josette et Yves ont dû quitter leur logement, tout comme 2.000 autres personnes. "Ça fait 45 ans que j'habite là, c'est la première fois que j'évacue", regrette Yves. "On a pris nos chiens, on a évacué le plus vite possible parce qu'on avait de l'eau jusqu'au genoux", rapporte pour sa part Josette.

Tous les Belges sinistrés n'ont pu être évacués, le niveau de l'eau est tellement haut que les pompiers ne peuvent plus passer. Certains riverains doivent attendre la décrue au premier étage de leur habitation, voire au grenier et même sur leur toit. Ces intempéries ont déjà fait deux morts, l'un emporté par le courant, le second s'est noyé dans sa cave. Dans la commune de Pepinster, toujours dans la région de Liège, dix maisons se sont effondrées en raison des inondations.

À écouter également dans ce journal :

Permis de conduire - Embouteillage pour le permis de conduire : les délais d'attente sont passés de 45 à 90 jours dans les autoécoles. 350.000 élèves patientent pour passer les épreuves.



Tour de France - Perquisition à Pau, à l'hôtel de l'équipe Bahrain qui occupe actuellement la première place du classement par équipe de la grande Boucle. Du matériel et des documents ont été saisis.



14 juillet - En marge des festivités de la Fête nationale, il y a eu un peu partout en France des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, qui ont été attaqués avec des mortiers. Plus de 600 personnes ont été interpellées, c'est 4% de moins que l'an dernier. 16 policiers et gendarmes ont été blessés.