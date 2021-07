Orages : comment protéger son logement des inondations ?

C'est un mois de juillet particulièrement pluvieux que connait pour l'heure une partie de l'Est de l'hexagone. Un nouvel épisode pluvieux, "inhabituel pour la saison", souligne Météo France. Avec des sols saturés en raison de fortes pluies, le risque d'inondation est bel et bien présent.

Ce jeudi, 10 départements sont toujours placés en vigilance orange pluie-inondation et/ou crues : l'Aisne (02), les Ardennes (08), le Doubs (25), le Jura (39), la Marne (51), la Haute-Marne (52), la Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55), la Haute-Saône (70) et les Vosges (88). Pour les personnes habitant en zones inondables, voici des solutions pour limiter les dégâts.

En premier lieu, il est important de repérer les robinets de gaz et disjoncteurs électriques, afin de les couper en cas de besoin. De même, il est recommandé de protéger avec soin les appareils électriques que l'on possède chez soi. Concernant le mobilier, et afin d'éviter d'abimer trop vos meubles, une des premières mesures préventives à adopter est de les placer en hauteur, dans la mesure du possible. Ainsi, ils ne seront pas emportés ou abîmés dans une éventuelle inondation. En ce qui concerne les meubles lourds et difficiles à déplacer, pensez à les recouvrir avec des bâches.

Concernant l'extérieur de l'habitation, c'est plus compliqué, mais faisable avec certains outils. Par exemple, placer des sacs de sable devant ses portes et fenêtres est une solution efficace mais pas forcément accessible. Des sacs absorbants, qui empêchent de la même façon les inondations, existent également. Toutefois, ils coûtent relativement cher.

Enfin, pour vous protéger vous-mêmes, Météo France recommande de s'éloigner des cours d'eau et des points bas, de rejoindre un point haut ou de s'abriter à l'étage. De ne pas descendre dans les caves et sous-sols. Il est également conseillé de ne pas s'engager sur une route immergée, même partiellement. D'éviter de se déplacer et de rester informé de la montée des eaux. Enfin, il est important de localiser son kit d'urgence.