Météo : 11 départements encore en vigilance orange pluie-inondation et crues

La pluie sévit dans l'Est de la France, où 11 départements sont toujours placés en vigilance pluie-inondation et crues par Météo France ce jeudi 15 juillet. L'organisme rappelle que ce nouvel épisode pluvieux, inhabituel pour la saison, est particulièrement préoccupant étant donné qu'il arrive sur des sols déjà saturés en eau, accentuant les phénomènes de ruissellement.

Pour cette journée de jeudi, le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et la Haute-Marne sont placés en vigilance orange pluie-inondation. Tandis que les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ont été placés en vigilance orange crues.

Les perturbations les plus fortes ont eu lieu dans la matinée. Ce jeudi après-midi, l'intensité des pluies devrait être plus faible, notamment pour la Haute-Marne et la Haute-Saône, affirme Météo France. En ce qui concerne le Jura et le Doubs, le retour au calme ne devrait se faire que dans la nuit. L'organisme météorologique alerte également sur la dangerosité de ces pluies qui sont très proches d'un précédent épisode de pluie important dans la région, sur des sols déjà saturés en eau. Des coulées de boues et ruissellements sont à craindre dans les secteurs en pente.