Permis de conduire : les inscriptions en ligne bientôt étendues à toute la France

publié le 06/06/2021 à 20:03

Après 3 mois de fermeture, il sera de nouveau possible de suivre les cours en auto-écoles dès le 9 juin prochain. Seulement voilà les délais d'attente pour passer l'examen explosent. Le confinement a créé un bouchon. Un afflux de candidats, et pas assez d'inspecteurs. Résultat les délais, qui étaient tombés à 42 jours en moyenne avant le premier confinement, ont doublé voire triplé dans certains départements.

Au total, en effet, 350.000 élèves inscrits n'ont pas eu la moindre leçon l'an dernier. Un chiffre qui représente un tiers des postulants. Autant de personnes revenues aujourd'hui sur les bancs et qui entraînent ce gigantesque embouteillage. Face à cette situation, beaucoup de candidats se sont rués sur les auto-écoles en ligne.

Et nouveauté , le gouvernement vient d'annoncer que l'on pourra bientôt s'inscrire en ligne dans toute la France. Baptisé RDV Permis ce système permet de s'inscrire sans passer par la case auto école. Déjà testé dans plusieurs départements il va progressivement s'étendre à toute la France. Et dans 18 mois, tout le monde pourra le faire. L’État voit dans cette démarche une manière de mieux responsabiliser le candidat, qui sera donc désormais en mesure de s’auto-juger pour décider s’il est bel et bien prêt à passer l’examen du permis de conduire.