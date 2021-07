Pluies et inondations : quel impact sur les cultures et notre consommation ?

La météo n'a rien d'estivale en ce début d'été sur 90% du territoire. De la pluie et des températures basses. Tout cela a des conséquences sur nos sols, sur nos cultures et notre quotidien. Alors que nous étions habitués à la sécheresse, la France est confrontée à un excès d'eau qui peut avoir un impact conséquent sur le monde agricole.

Selon Emma Haziza, hydrologue, une saturation en eau peut avoir pour conséquence "l'asphyxie des racines des plantes cultivées et la diminution des fertilisants dans le sol" notamment, ou encore la prolifération de maladies. Une situation qu'il ne faut pas prendre à la légère.

Côté consommation, les secteurs de l'épicerie sucrée, des jeux de société et de la décoration se portent plutôt bien, d'après notre journaliste spécialiste de la question Yves Puget. Et si habituellement, les Français se dirigent vers les magasins lorsqu'il ne fait pas beau, la pandémie ne les encourage pas vers les boutiques cet été. Ainsi, les secteurs qui souffrent du mauvais temps sont logiquement les glaces, les crèmes solaires, ou encore les insecticides. Les grands perdants, ce sont les marchés, ainsi que les cafés et restaurants qui ont besoin de rebondir après plus d'un an de crise sanitaire.