publié le 09/12/2020 à 15:51

Une statue à l’effigie de Saint-Paul littéralement brisée en deux. Lundi 7 décembre, une grue qui transportait "un récipient" a percuté le toit de la cathédrale Saint-Paul à Liège (Belgique) provoquant "un vacarme étourdissant", rapportent les médias belges.

Est-il possible de réparer la statue de Saint-Paul ou faut-il en concevoir une nouvelle ? Les experts et les assurances devront répondre à cette question. L'accident a fait des dégâts importants puisque la statue, installée au milieu du XIXe siècle, s’est scindée en deux parties : son buste s’est effondré sur le toit après avoir percuté les ardoises et une corniche.

La partie inférieure de la statue est en revanche intacte, encore perchée en haut de la cathédrale, précise Sudinfo. Le toit et la voûte intérieure du monument "ont été trouées", détaille Ouest France. Des débris sont également tombés à l’intérieur de l’édifice, en cours de restauration.

La moitié de statue de Saint Paul, qui avait terminé sa chute dans une voûte de la Cathédrale, a été retirée de sa fâcheuse posture #Liège #statue #chute #cathédrale pic.twitter.com/zBmxf16X0W — RTC TELE LIEGE (@RTC_Tele_Liege) December 8, 2020

Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir l'ancien joueur belge du PSG, Thomas Meunier : "La statue de la cathédrale Saint-Paul de Liège coupée en deux par une grue... l'histoire ne nous dit pas si c'est ce fameux grutier qui avait démoli la mauvaise maison…", a-t-il tweeté avec ironie.

La statue de la cathédrale Saint-Paul de Liège coupée en deux par une grue... l'histoire ne nous dit pas si c'est ce fameux grutier qui avait démoli la mauvaise maison... https://t.co/RrcX7CXkbd — Thomas Meunier (@ThomMills) December 8, 2020