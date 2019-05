publié le 03/05/2019 à 18:52

Vigilance maximale ce soir dans la campagne en Champagne. Les vignerons se préparent à cette vague de froid annoncée ce week-end. Chute des températures, peut-être des gelées. D'où l’inquiétude des producteurs de champagne. Dans une exploitation viticole de la Marne, les viticulteurs se préparent.



Au-delà de cette forêt, dans le coteau de Chambrecy, une légère brume enveloppe les vignes LeRouge Père et Fils, une maison de champagne familiale implantée depuis quatre générations. Yoan, 37 ans, à sa tête, atteste que les chutes de températures causent déjà des dégâts aux vignes : "On a pris un petit coup de gelées il y a dix jours à peu près", explique t-il au micro de RTL, ajoutant, "ça ne poussera plus". Les premières gelées printanières lui ont déjà coûté 10% de la production.

Pourtant, depuis quelques années, le vigneron et ses trois employés n'utilisent plus de matériel face au gel, ni de procédé palliatif, comme arroser les vignes pour préserver les bourgeons du gel à l'aide d'un glaçon. Le stock amassé en amont, et l'aide d'autres viticulteurs ont aidé le jeune vigneron à s'en sortir lorsqu'il a perdu une partie de sa production, deux ans auparavant.

