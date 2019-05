et AFP

Face à la polémique, le premier ministre a décidé de prendre la parole. Edouard Philippe a déclaré, ce vendredi 3 mai, que le ministre de l'intérieur Christophe Castaner avait "toute [s]a confiance" et qu'il avait "sans doute eu raison de corriger" ses propos sur une "attaque" de l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière le 1er mai.



"S'agissant des polémiques qui ont agité le monde médiatico-politique pendant les 24 dernières heures, je crois savoir que le ministre de l'Intérieur a corrigé son propos", a précisé Edouard Philippe. "Il a sans doute eu raison de le faire en choisissant le terme qu'il a utilisé. Et je n'ai pas d'autres commentaires à faire sinon qu'il a évidemment, et comme depuis le début, toute ma confiance".

"Je n'aurais pas dû employer le terme 'attaque'", a reconnu ce vendredi 3 mai Christophe Castaner. Le ministre a estimé qu'il aurait dû lui préférer le terme "intrusion violente", évoqué devant lui par des responsables de l'hôpital parisien. "Accepter de revenir sur ses mots, ça ne me pose aucun problème", a-t-il poursuivi.

Au cœur de la polémique, des élus d'opposition ont réclamé l'audition devant le Parlement du ministre de l'Intérieur, d'autres exigent sa démission. Une vidéo de la scène diffusée sur Facebook contestait la version d'une attaque de l'hôpital. Les manifestants semblaient plutôt vouloir s'y réfugier.