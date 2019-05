Christophe Castaner "doit démissionner", demande Ian Brossat sur RTL

publié le 03/05/2019 à 13:19

Vendredi 3 mai, Christophe Castaner a fait son mea culpa après ses propos polémiques sur l'intrusion à la Pitié-Salpêtrière. Pour Ian Brossat, tête de liste communiste aux européennes, le ministre de l'Intérieur "doit démissionner" car il "a menti de manière éhonté".



"Place Beauvau on a le roi des mythos" et "le tissu de mensonge est la seule étoffe qui lui aille", a-t-il ajouté. "On ne peut pas continuer à avoir un menteur et un manipulateur au ministère de l'Intérieur", explique-t-il.



Le baromètre RTL, Odoxa, FG2A montre que seuls 28% des Français voient la construction européenne avec espoir, c'est deux fois moins qu'il y a 15 ans. Un chiffre qui ne surprend pas Ian Brossat car "en lieu et place d'une Europe [...] on nous a refourgué le libéralisme", constate-t-il. "On a supprimé nos hôpitaux, nos maternités et nos petites lignes de chemin de fer" au nom du respect de la règle des "3 % de déficit public" imposée par l'Europe.

"L'Europe n'est pas assez protectrice" et pas "assez sociale", estime le candidat communiste. Il ne veut plus d'"une Europe dans laquelle on se tire dans les pattes entre États européens". "Si nous voulons que l'Europe porte à nouveau un espoir, il faut rompre avec ces traités européens" sans pour autant sortir de l'Union, déclare-t-il.