publié le 03/05/2019 à 15:50

Coup de froid sur la France ce week-end. Les températures dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai seront négatives par endroit et le wwek-end aura une atmosphère quasi hivernale. Mais pour quelles raisons ? La cause de ce froid glacial est une descente d'air polaire arctique, plus précisément de la mer de Barents, au nord de la Norvège.



Résultat : le thermomètre sera près de 10 degrés en dessous des normales de saison. Le matin, les minimales afficheront de -2°C à 10°C. Sont attendus de la pluie, du vent, peut-être même des giboulées, des gelées et de la neige dès 600 mètres d'altitude dans le quart nord-est de la France.

Cet épisode froid, et surtout les gelées, laissent craindre des dégâts sur les vignes et arbres fruitiers. Mais cette vague de froid printanière devrait prendre fin dès la semaine prochaine. D'après Météo France, le pays devrait alors bénéficier à nouveau de conditions météos anticycloniques, et par conséquent de beau temps.

Les gelées sont encore possibles jusqu'à la première quinzaine du mois de mai, notamment les 11, 12 et 13 mai, appelés "Saints de Glaces". Dès la fin du mois de mai, vous pourrez planter les végétaux les plus fragiles. D'ici là, couvrez bien les plantes déjà mises en terre.