Pour les associations qui défendent les enfants français en Syrie, une catastrophe humanitaire s'avère être de plus en plus menaçante. Le sort des 150 enfants de jihadistes regroupés dans le nord-est du pays, au camp d'Al-Hol, serait entre les mains du gouvernement français, qui assure examiner les dossiers au cas par cas.



Cela ne manque pas de susciter la colère de Marie Dosé, avocate d'une vingtaine de familles françaises. Elle estime qu'il y a urgence : "Qu'est-ce que ça veut dire le cas par cas? Le cas par cas, c'est un fait du prince. Nous ne disposons même pas des critères et comment peut-il y en avoir sur des enfants qui n'ont rien fait et qui ont, pour la grande majorité, moins de six ans? C'est complètement délirant, on ne peut pas laisser faire ça".

À la mi-mars, le ministère des Affaires étrangères avait annoncé que la France a rapatrié cinq enfants de jihadistes qui se trouvaient en Syrie, trois garçons et deux filles. Ces enfants ont fait l'objet d'un suivi médical et psychologique particulier et ont été remis aux autorités judiciaires.

