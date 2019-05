Syrie : ces enfants français qui meurent de faim au camp d'Al-Hol

publié le 03/05/2019 à 16:26

Pour leurs familles restées en France, ce sont les oubliés de la guerre en Syrie. Ce vendredi 3 mai, les proches des enfants de jihadistes partis rejoindre l'Etat Islamique interpellent les pouvoirs publics. Ils seraient 150, âgés pour la plupart de moins de 6 ans, tous de nationalité française.



Le gouvernement examine les dossiers au cas par cas. Mais pour leurs avocat à Paris, il y a urgence. Les conditions de vie dans le camp où ils sont retenus à Al-Hol, dans le nord-est de la Syrie, font craindre une catastrophe humanitaire.

Sur l'une des photos provenant d'une grand-mère française dont les petits-enfants sont retenus en Syrie, on voit une jeune fille et un petit garçon décharnés, à bout de force, blessés. Et ce ne sont pas les seuls. Selon Me Marie Dosé qui défend une vingtaine de familles de jihadistes français, tous les enfants sont en danger.

"Un drame humanitaire"

"Ces enfants arrivent dans un état d'épuisement total, malades, malnutris, assoiffés, et sont exposés aux épidémies des camps : choléra, tuberculose, et surtout la dysenterie", explique l'avocate. "C'est un drame humanitaire qui est cautionné par l'inertie des autorités françaises", déplore-t-elle.



Le peu d'associations humanitaires présentes sur place en Syrie sont débordées. Il y a 76.000 personnes à prendre en charge, en grande majorité des enfants de moins de 12 ans. "Tout manque actuellement malgré des efforts très importants qui ont été faits. Ce sont nos enfants qui ont traversé des épreuves terribles. Quoi qu'aient fait leurs parents, ils ne devraient pas rester sans soins médicaux", estime Elodie Schindler du Comité international de la Croix Rouge.



Les avocats des familles ont alerté à plusieurs reprises l'Elysée et demandé un rapatriement de tous les enfants. Contacté, le Quai d’Orsay répond être au courant de la situation mais que la doctrine reste la même : le rapatriement des enfants se fera au cas par cas, uniquement pour les mineurs orphelins ou isolés.