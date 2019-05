publié le 03/05/2019 à 11:44

Une équipe de sept hommes a braqué très tôt ce vendredi 3 avril une société de fabrication de bijoux à Châtillon-le-Duc, au nord de Besançon dans le Doubs. Les malfrats sont actuellement recherchés par les forces de l'ordre après être parvenus à prendre la fuite, selon les informations de BFMTV.



Armés, ils ont menacé les six employés présents sur place avec des fusils de type kalachnikov et fusils à pompe. Ils ont alors pu dérober 20 kilogrammes d'or et une quantité de platine encore indéterminée. Le prix du kilo d'or étant fixé aux alentours de 36.000 euros, le montant total de leur butin s'élèverait donc à plusieurs centaines de milliers d'euros.

En état de choc, les employés sont toutefois indemnes et aucun blessé n'est à déplorer. Les techniciens en identification criminelle sont arrivés sur place et des relevés sont en cours. Un important dispositif de recherche a été mis en place et l'enquête confiée à la brigade de recherche de Besançon.