C’est une crue exceptionnelle qui vient de frapper l’Aude de plein fouet. Les pluies violentes qui se sont abattues sur la région dans la nuit de dimanche à lundi 15 octobre, ont fait au moins 13 morts et cinq blessés graves. A Trèbes, où neuf personnes ont perdu la vie, l’eau a brusquement atteint 7,68 mètres ce matin, selon Vigicrues. Un niveau jamais vu depuis 1891.



Rues, voitures, habitations, commerces, ont été submergées par cette montée soudaine des eaux. Les secours progressent difficilement. Certains habitants se trouvent encore bloqués chez eux. “On essaye de faire des mises en sécurité ou des sauvetages dans le quartier de l’Aiguille qui est sous plus d’un mètre d’eau”, explique un sapeur-pompier.

Trèbes est prise au piège des eaux. D’un côté, le canal du Midi déborde, les péniches sont au niveau des trottoirs et les écluses ne parviennent plus à contenir les torrents. De l’autre, c’est l’Aude qui est sorti de son lit. Habituellement, haute d’environ 30 centimètres, la rivière a atteint cette nuit près de 8 mètres.

Devant cette déferlante, certains habitants n’ont eu que peu de temps pour réagir et se mettre à l’abri. “Il y avait de l’eau qui arrivait au plafond, j’allais mourir chez moi. Et là je suis arrivé à sortir, et je me suis mis sur le toit d’une voiture sur mon parking”, témoigne cet homme encore sous le choc. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours, notamment par les airs.