Il était 3h du matin, lorsqu'une vague s'est abattue sur ce quartier de Trèbes dans l’Aude. “Tout d'un coup l'eau est montée jusqu'à faire un torrent dans la rue (...) et là une grande vague est arrivée et a envahi tout le quartier”, témoigne Patrick, un habitant qui a assisté à la scène. Une eau qui a tout charrié sur son passage et semé la terreur chez les habitants. “On a eu très peur, très très peur”, poursuit-il, encore sous le choc.



L'eau a été imprévisible et destructrice. Certains ont tenté de prendre la fuite, comme Mohammed avec ses trois enfants. "Dès que l’eau est entrée dans la maison, je suis parti chez un voisin qui vit au deuxième étage", raconte-t-il. Le père de famille n’était propriétaire de cette maison que depuis quelques mois.

Pour éviter aux habitations laissées par leurs occupants de subir des pillages, des militaires arpentent la ville. “Il y a pas mal de portes qui ont été cassées, ou des fenêtres. C’est vraiment tentant pour des pillards d’aller à l’intérieur et de voler des choses”, explique l'un des soldats qui vont à la rencontre des sinistrés.

Après avoir passé la nuit dans un centre d'hébergement, Jean-Claude découvre avec désolation l'état de la maison dans laquelle il vit avec sa famille. La crue a tout emporté sur son passage. “Les enfants, ils ne faut pas qu’ils voient ça”, affirme-t-il dépité.



Même abattement chez Valérie, une autre sinistrée. Au lendemain de la catastrophe, sa mère est venue la soutenir. En larmes devant l’étendue des dégâts, elle relativise néanmoins : “il y a plus malheureux que nous : ceux qui ont perdu la vie (...). Nous on est là”.



La ville de l’Aude a en effet été très durement touchée par ces inondations. Six personnes sur les 13 décédées dans la catastrophe y résidaient. Après l'attentat de mars dernier, qui avaient fait 5 morts au total, Trèbes paye de nouveau un lourd tribut.