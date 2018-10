publié le 16/10/2018 à 15:18

Comme en septembre, face à l'Allemagne déjà (0-0) puis contre les Pays-Bas (2-1), l'un des 11 titulaires champions du monde manquera à l'appel mardi 16 octobre sur la pelouse du stade de France. Ce n'est pas par choix mais pour pallier une blessure. Didier Deschamps va aligner un 11 de départ le plus proche de son équipe type pour les retrouvailles avec la Mannschaft, cinq jours après des expérimentations contre l'Islande (2-2).



Le seul cadre du Mondial manquant à l'appel est Samuel Umtiti, touché à un genou. Comme à Guingamp, le Parisien Presnel Kimpembe formera la charnière centrale aux côtés de Raphaël Varane. Benjamin Pavard enchaîne aussi à droite de la défense. À gauche, Lucas Hernandez retrouve "sa" place, après la nouvelle parenthèse Lucas Digne.

Au milieu, N'Golo Kanté effectue son retour pour épauler Paul Pogba, renvoyant Steven Nzonzi sur le banc. Sur les côtés, Florian Thauvin et Ousmane Dembélé laissent leur place à Kylian Mbappé et Blaise Matuidi. Antoine Griezmann évoluera en soutien d'Olivier Giroud dans un premier temps. Objectif : retrouver de la confiance après la pale copie rendue en Bretagne, et accessoirement s'envoler en tête du groupe 1 de la Ligue des Nations.

Sané et Gnabry attendus, pas Draxler

L'Allemagne, elle, peut se retrouver au bord de la relégation en Ligue B en cas de défaite. Si elle a tenu tête à la France en ouverture le jeudi 6 septembre, la Mannschaft a reçu une violente gifle aux Pays-Bas samedi 13 octobre (3-0). Une de plus après l'élimination dès le 1er tour en Russie.



Des titulaires balayés à Amsterdam, il pourrait n'en rester que 6 à Saint-Denis : le gardien Manuel Neuer, les défenseurs Matthias Ginter et Mats Humels, les milieux Joshua Kimmich et Toni Kroos et l'attaquant Timo Werner. Exit Mark Uth, Thomas Müller, Emere Can, Jonas Hector et Jerome Boateng (touché au mollet).



Sont attendus dans le secteur offensif Leroy Sané, Serge Gnabry et Sebastian Rudy, mais pas Julian Draxler. En difficulté, le sélectionneur Joachim Löw joue probablement une partie de son avenir. L'Allemagne n'a plus battu la France depuis le quart de finale du Mondial 2014 au Brésil (deux défaites et deux nuls depuis).

France-Allemagne : les équipes probables

France : Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud



Allemagne : Neuer (cap.) - Ginter, Süle, Hummels, Schulz - Kimmich - Kroos, Rudy - Draxler, Werner, Sane