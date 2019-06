publié le 20/06/2019 à 13:15

Certaines routes se sont transformées en tapis de feuilles à Toulouse. La ville rose a subi un orage aussi bref que violent dans la nuit du 19 au 20 juin. Il est tombé l'équivalent de 15 jours de pluie en 12 minutes et les rafales de vent ont atteint 137 km/h. C'est du jamais vu depuis la tempête de 1999.

Sur les hauteurs de la ville, le centre hippique de Pech David a été victime d'une coulée de boue, auxquelles sont venues s'ajouter d'incroyables averses de grêle. Tous les terrains du centre sont à refaire. "Je n'ai jamais vu ça", s'étonne Marianne, la responsable du club hippiques. "En dix minutes un quart d'heure, il y avait un mètre de grêle par terre. Niveau matériel c'est catastrophique", déplore-t-elle. Près de 250.000 euros de dégâts pour le centre équestre où l'heure était au grand nettoyage ce matin.

À quelques centaines de mètres de là dans le quartier de Pouvourville, les routes sont jonchées de feuilles et de branches, et même les arbres très solides n'ont pas résisté. C'est le cas chez Jean-Jacques dont le jardin a été ravagé : "Il y a une bourrasque terrible et puis on a sonné au portail en faisant savoir que l'arbre était tombé sur la rue écrasant deux voitures", indique-t-il. L'arbre avait "une centaine d'années", selon lui.

Compte tenu de la puissance de l'orage, le bilan humain apparaît presque miraculeux, aucun blessé n'est à déplorer. Par ailleurs, le trafic ferroviaire est interrompu vers Pau et Latour de Carol. Les trajets s'effectuent en bus, le retour à la normale est prévu en début d'après-midi.

À écouter également dans ce journal

Nucléaire - L'autorité de sûreté nucléaire demande à EDF de réparer huit soudures sur le réacteur de troisième génération de Flamanville, toujours en construction dans la Manche. Alors que l’électricien avait demandé s'il était possible de reporter ces travaux vers 2024, EDF estime pouvoir faire les réparations d'ici fin 2022.



Assistant médical - Un accord vient d'être signé ce matin entre l'assurance maladie et les trois principaux syndicats de médecins libéraux après cinq mois de négociations.

Les médecins vont être épaulés par 4.000 assistants, un nouveau métier.



Lyon - Une quinzaine d'établissements ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête sur une possible fraude à la TVA. Certaines caisses enregistreuses étaient équipées d'un logiciel truqué.



Mort de "Zdar" - Une enquête a été ouverte après la chute mortelle de Philippe "Zdar" par la fenêtre d'un étage élevé d'un immeuble parisien. Figure incontournable de la scène électronique depuis une vingtaine d'années, il formait le duo Cassius avec Hubert Blanc-Franquard.