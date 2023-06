Jardinage : 5 conseils pour entretenir et arroser votre basilic tout l'été

Le basilic est une plante aromatique appréciée pour son parfum délicieux et sa capacité à sublimer de nombreux plats. Si vous avez la chance de cultiver du basilic chez vous, il est essentiel de lui offrir les soins adéquats pour qu'il puisse croître vigoureusement et vous fournir une abondance de feuilles fraîches. Voici quelques conseils simples pour entretenir et arroser votre basilic en cette période estivale.

1. Choisir le bon emplacement : le basilic a besoin de beaucoup de lumière pour se développer correctement. Placez votre plante dans un endroit ensoleillé, à l'abri des courants d'air et des températures extrêmes. Un balcon, une terrasse ou une fenêtre bien exposée sont des emplacements idéaux.

2. Le bon contenant : la première chose à faire est de rempoter immédiatement, conseille notre spécialiste en jardinage Pierre le Cultivateur. "Je vous conseille d’en utiliser un bien plus grand", nous explique-t-il. Utilisez un pot ou un contenant avec un bon drainage pour éviter l'excès d'eau, ce qui peut endommager les racines du basilic. Assurez-vous que votre pot a des trous au fond et utilisez un terreau bien drainant.

3. Arrosage : pendant les mois d'été, le basilic a besoin d'un arrosage régulier pour rester hydraté. Arrosez la plante dès que la surface du sol devient légèrement sèche, mais évitez de laisser l'eau stagner dans la soucoupe sous le pot. L'eau stagnante peut provoquer la pourriture des racines. Il est donc recommandé de procéder à un arrosage par le bas. Remplissez la soucoupe d'eau et laissez la plante absorber l'eau par capillarité. Videz l'excès d'eau après environ 30 minutes.

4. Fertilisation légère : le basilic bénéficie d'une fertilisation légère pour soutenir sa croissance. Utilisez un engrais équilibré, riche en azote, phosphore et potassium, à diluer dans l'eau d'arrosage. Appliquez l'engrais toutes les deux semaines environ, en suivant les instructions du fabricant.

5. Pincement des fleurs : lorsque votre basilic commence à produire des fleurs, il est recommandé de les pincer régulièrement. Cela permet de diriger l'énergie de la plante vers la production de feuilles plutôt que vers la floraison. En pinçant les fleurs, vous prolongerez la durée de vie de votre basilic.

En suivant ces conseils simples, vous pourrez entretenir votre basilic de manière efficace et profiter d'une abondance de feuilles aromatiques tout au long de l'été. N'oubliez pas de récolter régulièrement les feuilles pour encourager une croissance continue et profiter pleinement de la saveur délicieuse du basilic frais dans vos plats préférés.