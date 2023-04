Jardinage : comment cultiver le basilic en pot dans nos intérieurs ?

Nous connaissons tous la tomate, la star des légumes au potager. Et connaissez-vous la star des aromatiques ? Et oui, c’est bien le basilic, une plante très odorante qui se bouture facilement et tout bon jardinier doit avoir son pot de basilic à portée de main ! Mais contrairement à ce qu’on pense, le basilic n’est pas si simple que ça à garder en vie surtout si on souhaite le garder en pot. Aujourd’hui, je vais donc vous partager toutes mes astuces pour garder en vie votre pot de basilic sur toute la saison et on verra ensemble ensuite comment le multiplier pour éviter d’en racheter !

Mon premier conseil consiste à tout de suite rempoter votre plant de basilic. Et pas dans n’importe quel pot, nous allons utiliser de préférence un pot en terre cuite et bien entendu dans un pot un peu plus grand ! Il vaut mieux utiliser un pot en terre cuite pour protéger les racines des changements de température et surtout pour éviter d’avoir un substrat trop humide !

Contrairement aux conseils que je donne d’utiliser un pot légèrement plus grand au moment de rempoter une plante. Pour le basilic, je vous conseille d’en utiliser un bien plus grand. N’hésitez pas à prendre un pot en terre cuite de 1-20 cm de large sur 15-20 cm de profondeur, car cet aromatique a besoin de place pour développer son système racinaire et donc pour se développer. Choisissez, bien entendu, un pot avec des trous de drainage dans le fond pour que l'excédent d’eau s’évacue facilement.

Concernant le terreau à utiliser, je vous recommande de prendre un terreau pour plantes aromatiques que vous trouverez en jardinerie. Et d’ajouter, si vous avez, des billes d’argile dans le fond du pot afin d’éviter que les racines du basilic ne stagnent dans l’eau.

Où placer notre pot ?

Au moment de repiquer votre plant de basilic, baignez la motte de votre basilic pendant environ 15-20 min dans de l’eau de pluie à température ambiante. Une fois que toutes ses étapes sont réalisées, on va maintenant se demander où placer notre pot, comment l’arroser et surtout comment l’entretenir. L’emplacement idéal pour le basilic est dans une pièce très lumineuse, mais pas au contact direct du soleil, au risque de brûler son feuillage. Le basilic a besoin d’autant de soleil que la tomate, c’est-à-dire entre 6 et 8 heures d’ensoleillement par jour. Et bien entendu, on évite de placer notre basilic à côté d’un radiateur, d’une clim ou de toutes autres sources de chaleur.

Concernant l’arrosage, on évitera de l’arroser par baignade. On l'arrose plutôt par le dessus. Il vaut mieux l’arroser tous les jours en petite quantité et si possible le matin car le basilic a horreur d’avoir les pieds dans l’eau, mais il a tout autant horreur d’avoir les pieds dans une terre trop sèche.

Si vous décidez de placer votre basilic sur votre balcon, faites attention à ne pas le placer en plein soleil et protégez-le au maximum des vents du Nord en le mettant contre un mur par exemple. Bien entendu, on ne sortira notre basilic qu’après mi-mai, car les nuits peuvent être encore bien trop fraîches.

Et pour terminer, voici comment multiplier votre basilic. Au moment de récupérer quelques feuilles pour aromatiser votre plat, je vous conseille de couper une tige juste en dessous d’un nœud avec sur le haut un groupe de feuilles d’environ 4-5 feuilles. Vous retirez les feuilles du bas puis vous placez votre bouture dans un pot opaque contenant de l’eau de pluie à température ambiante. Comptez environ 15 jours pour que vos boutures possèdent un bon système racinaire et vous pourrez les repiquer dans des godets individuels !



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info