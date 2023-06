Jardinage : quand et comment récolter vos fraises ?

Les fraises fraîchement cueillies sont un régal inégalé pour les amateurs de jardinage et les gourmands. Pour savourer pleinement la saveur sucrée et juteuse de ces fruits délicieux, il est important de savoir quand et comment les récolter au bon moment. Voici quelques astuces et conseils pour vous aider à profiter au maximum de votre récolte de fraises.



Les fraises atteignent leur maturité lorsque leur couleur est uniformément rouge et qu'elles sont bien dodues. Évitez de récolter les fraises qui sont encore partiellement vertes, car elles n'auront pas atteint leur pleine saveur. Assurez-vous également que les fraises sont fermes et que leur pédoncule est bien attaché à la plante.

Il est préférable de récolter vos fraises le matin, après que la rosée a séché, ou en fin de journée lorsque la chaleur de la journée a diminué. À ces moments-là, les fraises seront plus fraîches et auront une meilleure texture. Évitez de récolter vos fraises par temps pluvieux, car cela peut altérer leur goût et leur qualité.

Pour récolter vos fraises sans les endommager, tenez délicatement la fraise entre votre pouce et votre index, en tenant la tige près de la couronne. Appliquez une légère pression et tournez doucement la fraise pour la détacher de la plante. Évitez de tirer brusquement sur la fraise, car cela peut endommager les plantes ou les autres fruits à proximité.

Ne pas laver les fraises avant la récolte

Il est recommandé de ne pas laver les fraises avant de les récolter, car l'humidité peut favoriser le développement de moisissures. Il est préférable de les laver juste avant de les consommer. Cela prolongera également leur durée de conservation.

Les fraises sont à leur meilleur lorsqu'elles sont consommées fraîches. Si vous ne prévoyez pas de les consommer immédiatement, placez-les dans un récipient peu profond, non lavées, et conservez-les au réfrigérateur. Les fraises fraîchement récoltées se conservent généralement pendant 2 à 3 jours. Cependant, il est préférable de les consommer rapidement pour profiter de leur goût optimal.

En suivant ces conseils simples, vous pourrez récolter vos fraises au moment idéal, profiter de leur saveur délicieuse et les conserver plus longtemps. Rien ne vaut le plaisir de déguster des fraises fraîches directement du jardin, alors mettez-vous au travail et savourez ces petits trésors fruités.