Météo : une vague de froid attendue pour la semaine prochaine

publié le 29/11/2019 à 14:01

Le passage au mois de décembre va être accompagné de la chute des températures et quelques chutes de neige. Dès dimanche 1er décembre, l'hiver va s'installer sur l'ensemble du pays. Il est prévu que les températures dégringolent progressivement dans la journée selon les prévisions de Météo France.

L'hiver météorologique débutera donc dans la nuit du 1er au 2 décembre, durant laquelle les températures frôleront les 0 degrés partout en France, en contraste avec les températures assez douces jusqu'ici. La pluie sera également au rendez-vous sur une grande partie du pays. Ainsi, il devrait bien neiger sur les reliefs et des neiges de faibles intensités sont attendues dans le Nord et le Nord-Est de la France. Des gelées sont également à prévoir.

Les températures négatives devraient arriver mercredi 4 novembre. Le mercure descendra jusqu'à -4 degrés, sous les normales de saison. En montagne, le temps devrait être ensoleillée et les températures devraient être "parfois plus douces qu'en plaine" selon Météo France. Cet épisode de froid ne devrait durer que quelques jours.

Les spécialistes prévoient un hiver doux

Météo France a publié également mercredi 27 novembre le dernier bulletin de prévisions saisonnières pour la période allant de début décembre à fin février. Selon l'organisme, "l'hiver sera probablement plus doux que la normale sur une grande partie de l'Europe dont la France, avec une tendance encore plus marquée sur le Bassin méditerranéen."

En revanche, l'hiver est prévu d'être humide, à cause de la circulation de perturbations océaniques fréquentes sur la partie Nord de l'Europe et de la France. Le Bassin méditerranéen devrait connaître quant à lui des "conditions plus sèches que la normale".

Prévisions saisonnières || 🌡️ L'hiver sera probablement plus doux que la normale sur une grande partie de l'Europe dont la France, avec une tendance encore plus marquée sur le bassin méditerranéen.



➡️ https://t.co/USKsFgWqkW pic.twitter.com/MBY6ogvcWw — Météo-France (@meteofrance) November 27, 2019