et AFP

publié le 01/12/2019 à 13:52

L'épisode météorologique subi par le sud-est de l'Hexagone impacte également la Ligue 1. Alors que Météo France a placé les Alpes-Maritimes et le Var en alerte rouge pluie-inondation dimanche 1er décembre et que le plan Orsec a été déclenché dans les Alpes-Maritimes, la rencontre entre Monaco et le Paris Saint-Germain a officiellement été reportée, "sur décision des autorités monégasques" . Ce match, comptant pour la 15e journée de Ligue 1, était initialement programmé à 21 heures ce dimanche 1er décembre.

"La Commission des compétitions de la Ligue de football professionnel fixera ultérieurement la date de la rencontre" entre le PSG, leader du championnat, et l'AS Monaco, 14e du classement, a indiqué l'instance dans un communiqué.

Les autorités françaises recommandent de leur côté aux habitants des deux départements de "rester chez eux, en étage, en dernier recours sur le toit" et de ne "pas utiliser leur voiture".