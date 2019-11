Intempéries dans le sud-est : un sixième corps retrouvé dans le Var

et AFP

publié le 28/11/2019 à 17:53

Le sexagénaire était porté disparu depuis les intempéries et les inondations du samedi 23 novembre entre Saint-Maximin et Seillons-Source-d'Argens, dans le Var. Son corps a été retrouvé ce jeudi 28 novembre lors d'une battue organisée par la famille, a précisé la gendarmerie à l'AFP, ajoutant que l'identité de la victime n'était pas encore vérifiée.



L'homme avait disparu alors qu'il était dans sa voiture. C'est lors des opérations de recherche que le corps a été découvert dans le cours d'eau de la Meyronne, qui traverse la D560. Le pare-choc de la voiture du sexagénaire avait été retrouvé un peu plus tôt dans la matinée, dans ce même cours d'eau.

Le bilan des intempéries qui ont eu lieu dans le Var ce week-end s'élève désormais à six morts. Il y a à peine deux jours, c'est le corps d'un homme de 77 ans qui avait été retrouvé à 600 mètres de chez lui.

Une personne reste disparue dans la région. Un pêcheur de 44 ans n'a pas donné signe de vie depuis samedi à Cassis, alors que le département était placé en vigilance orange pluie, inondations et risque de crue.