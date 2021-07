Inondations : "Le dérèglement climatique va exacerber ces phénomènes", assure un spécialiste

Près de 150 morts dans les intempéries qui ont frappé l'Allemagne et la Belgique. "Ces événements nous rappellent que nous ne sommes pas du tout préparés à cela", assure François Gemenne, spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement au micro de RTL ce samedi 17 juillet.

Le chercheur à l'université de Liège ne pensait pas que sa ville ferait partie de ses cas d'étude. "Cela fait 15 ans que je travaille sur les populations qui sont évacuées. (...) J’ai l’habitude d’étudier des cas aux quatre coins du monde en Afrique ou en Asie. C’est symboliquement douloureux", a-t-il confié.

Des milliers de personnes sont encore portées disparues, notamment en Allemagne, durement touchée par des glissements de terrain. Pour François Gemenne, il est difficile d'attribuer ce phénomène comme conséquence directe du changement climatique. Mais "il y a un lien de corrélation évident et il est certain que le dérèglement climatique va exacerber à la fois les violences et la fréquence des phénomènes comme celui observé", affirme le chercheur.

Il faut ainsi prendre ces inondations catastrophiques comme une piqûre de rappel. "Je crois vraiment que ces événements soulignent l’urgence d’en faire davantage pour nous adapter au dérèglement climatique", alerte François Gemenne.