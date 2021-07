Les infos de 5h - Intempéries en Belgique : Liège en cours d'évacuation

Une photo prise le 15 juillet 2021 montre des voitures empilées par l’eau sur un rond-point de la ville belge de Verviers, après que de fortes pluies et des inondations se sont emparées de l’Europe occidentale, tuant au moins 8 personnes en Belgique.

Dans l'Est de l'Europe, c'est un terrible bilan qui pourrait s'alourdir dans les heures qui viennent. En Belgique, les inondations ont causé la mort de 8 personnes, et plusieurs personnes sont portées disparues. La France a envoyé sur place une quarantaine de secouristes militaires spécialisés, ainsi qu'un hélicoptère et un équipage de recherche aquatique. La crue de la Meuse pourrait devenir très dangereuse, notamment à Liège, où les 200.000 habitants ont été appelés, jeudi 15 juillet, à évacuer la ville.

Les quartiers liégeois sont submergés par des torrents d'eau. Julien, l'un des riverains, s'est retrouvé coincé. "C'est l'apocalypse totale, c'est phénoménal. On ne voit même plus les ponts", confie-t-il. Les pompiers de la province sont beaucoup sollicités. Ils manquent de matériel.

Plusieurs habitants sont encore cloîtrés chez eux, dans les étages, sans électricité ni eau courante. Les opérations d'évacuation se sont poursuivies toute la nuit avec des pompiers belges et étrangers, et des renforts de particuliers.

À écouter également dans ce journal

Intempéries en Europe : Il y a près de 70 morts à cause des inondations qui touchent l'Allemagne et la Belgique. Des dizaines de personnes sont portées disparues.

Éric Dupond-Moretti : Le Garde des Sceaux est convoqué ce vendredi 16 juillet en vue d'une mise en examen. Il doit s'expliquer sur des soupçons de conflits d'intérêts, entre son action en tant que Garde des Sceaux et son ancienne activité d'avocat.

Vaccination : Une nouvelle étude vient prouver l'efficacité du vaccin, notamment contre le variant Delta. Selon une enquête du ministère de la Santé, 96% des Français qui ont contracté le Covid-19 la semaine dernière, n'étaient pas vaccinés.