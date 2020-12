DIAPORAMA - Tempête Bella : vents violents et fortes vagues en images

De fortes vagues et des vents violents ont frappé la côte du Becquet, le 27 décembre 2020, alors que la tempête Bella frappe les côtes de la Bretagne et de la Normandie.

De fortes vagues et des vents violents ont frappé le phare du Four à Porspoder, dans l'ouest de la France, le 27 décembre 2020, alors que la tempête Bella frappe la côte bretonne.

De fortes vagues et des vents violents ont frappé la côte d'Auderville, dans la Manche, le 27 décembre 2020, alors que la tempête Bella frappe les côtes bretonnes et normandes.

Un homme marche avec ses chiens alors que des vagues et des vents forts frappent la côte du Becquet, dans la Manche, le 27 décembre 2020, alors que la tempête Bella frappe les côtes de la Bretagne et de la Normandie.

publié le 27/12/2020 à 19:38

Le temps est agité ce week-end. La tempête Bella a atteint la France, dimanche 27 décembre, avec des rafales de vent atteignant les 120 km/h et de fortes chutes de pluie. Le phénomène météorologique a offert un spectacle impressionnant sur les côtes françaises, provoquant notamment des vagues géantes.

Particulièrement touchés, les départements de la Finistère et la Manche, qui avaient été placés en vigilance orange par Météo France, ont connu quelques dégâts. Au réveil ce dimanche, 12.000 foyers étaient privés d'électricité selon Enedis. Le gestionnaire assure tout mettre en œuvre pour régler la situation pour "la grande majorité" des clients d'ici la fin de la journée.

La situation restera encore sous surveillance toute la semaine. Des chutes de neige sont attendues en basse altitude et les rafales de vents pourraient persister dans les jours à venir. Météo France a d'ores et déjà placé cinq départements en vigilance orange pour neige et verglas : l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Lozère et le Puy-de-Dôme. Trois autres départements sont en alerte aux vagues-submersion : les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et la Corse du Sud.