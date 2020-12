Tempête Bella : comment se protéger des rafales de vent ?

publié le 26/12/2020 à 17:38

À l'approche de la tempête Bella, Météo France a placé deux départements en vigilance orange pour vents violents, le Finistère et la Manche. Dans la nuit de samedi à dimanche 27 décembre, des rafales de 90/110 km/h sont attendues dans les terres et de 100/120 km/h sur le littoral (jusqu'à 130 km/h sur les caps exposés).

Ces vents violents pourraient entraîner des coupures d'électricité et de réseau pendant une durée relativement importante. Des chutes d'arbres sont également possibles, tout comme des dommages sur les toitures et les cheminées.

Pour s'en prémunir, plusieurs comportements sont à adopter. Météo France conseille ainsi de protéger les maisons et les biens exposés au vent. Les habitants des zones concernées par ces rafales devront également limiter leurs déplacements et prendre garde aux chutes d'arbres et d'objets. Enfin, il convient d'installer les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison et se tenir informé auprès des autorités.