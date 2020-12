Tempête Bella : à quoi faut-il s’attendre dans les prochains jours ?

publié le 27/12/2020 à 10:10

La tempête Bella est attendue ce dimanche 27 décembre en France : vents violents et chute de neige sont au programme des prochains jours. Deux départements ont d'ores et déjà été placés en vigilance orange vent violent par Météo France. La situation restera ensuite sous surveillance toute la semaine prochaine avec de possibles chutes de neige à basse altitude et une persistance des rafales dans certaines régions.

Concrètement, la tempête liée à une dépression en provenance de l'Atlantique nord, a commencé à déferler cette nuit avec des vents atteignant les 110 km/h sur les côtes normandes. Ce matin, les rafales de vent atteignent les Pays de la Loire, l'Île-de-France et les Hauts-de-France.

Dans l'après-midi, le vent devrait faiblir dans ces régions mais gagner le Poitou-Charentes, le Limousin et la Lorraine avec des pointes à 100 km/h dans les terres. Dans l'Est, des chutes de neige sont attendues au-dessus de 500 mètres, tandis qu'ailleurs il pleuvra. Dans la soirée, les vents les plus forts concerneront l'Auvergne et la Franche-Comté, jusqu'à 110 km/h.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le vent faiblira partout mais les Alpes, les Pyrénées et le Massif central vont connaître d'importantes chutes de neige dès 800 mètres d'altitude. L'épaisseur de neige pourrait alors atteindre 2 mètres au-dessus de 1.800 mètres, renforçant le risque d'avalanches.

La dépression #Bella, située en mer du Groenland aujourd'hui, va plonger sur les îles britanniques d'ici dimanche. Au passage de la perturbation très active associée, un fort coup de vent est attendu dimanche sur une bonne moitié nord-ouest de la France. #stormBella pic.twitter.com/wqJ5QwPz9B — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 25, 2020