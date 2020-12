publié le 27/12/2020 à 07:07

Attention au vent à l'Ouest et à la neige du côté du Massif central ce dimanche 27 décembre. Deux départements ont été placés en vigilance orange par Météo France pour des risques de vents violents. Il s'agit du Finistère et de la Manche. Cinq autres départements sont concernés par des chutes de neige et du verglas. Il s'agit de l'Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la Lozère et du Puy-de-Dôme.



En ce qui concerne le vent, une tempête hivernale classique pouvant se produire plusieurs fois par an, appelée tempête Bella, est arrivée en France cette nuit par le littoral. Le vent s'est nettement renforcé cette nuit. On a relevé le long des littoraux des rafales de 124 km/h à Gatteville-le-Phare (50) et à la Pointe du Raz (29). Dans l'intérieur des terres, le vent a soufflé en rafales de 70 à 90 km/h, jusqu'à 96 km/h à Brest et 112 km/h à Landivisiau. Les premières pluies arrivent par le nord-ouest et vont se renforcer.

Hormis la Manche et le Finistère en alerte orange, les autres départements de Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire et Centre-Val-de-Loire connaîtront un fort coup de vent avec des rafales souvent comprises entre 80 et 100 km/h et également de forts cumuls de pluie.

Pour la neige et le verglas, un épisode neigeux remarquable est susceptible de perturber notablement la circulation routière. Les chutes de neige débuteront sur le Massif central en début d"après midi par l'ouest et s'étendront progressivement jusque vers la Lozère et l Aveyron. La neige tiendra au sol à partir de 600 à 800m. La neige sera lourde et collante, et les formations de congères seront fréquentes à cause d'un vent soutenu de sud à sud-ouest. On attend entre 10 et 20 cm et même jusqu'à 40 cm par endroit. La circulation routière devrait être sensiblement perturbée, en particulier sur les autoroutes A89 et A75.