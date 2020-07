Chaleur estivale : existe-t-il un risque de sécheresse cet été ?

publié le 11/07/2020 à 06:30

Les prévisions saisonnières de Météo-France pour l'été 2020 prévoient un été plus chaud et plus sec que la normale. Un été qui devrait être particulièrement difficile pour les terres agricoles et les nappes phréatiques : les sols d'un large quart nord-est de la France sont plus secs, voire "extrêmement secs", par rapport à la normale, prévient Météo France.



Pourtant, juin s'est avéré être particulièrement pluvieux, avec un excédent d'environ 30 % en moyenne sur la France. Mais cela cache une répartition très contrastée des eaux pluviales : la façade ouest, le Massif central, les Vosges ou encore les Alpes ont été largement arrosés, alors que les précipitations sont déficitaires de la Haute-Normandie à l'Alsace, en passant le couloir rhodanien.

"Au 1er juillet, l'indice d'humidité des sols superficiels affiche des valeurs inférieures aux normales sur un vaste quart nord-est allant jusqu'à la Haute-Normandie et à la Sarthe ainsi que dans le centre d'Auvergne - Rhône-Alpes, explique Météo-France. Dans ces régions, le déficit atteint par endroits 30 à 40%, localement plus de 50%".

Rapport à la normal du cumul des précipitations efficaces de septembre 2019 à juin 2020 Crédit : Météo France

Grâce à cela, Météo France a estimé que sur les trois derniers mois, "les sols se sont nettement asséchés sur une large moitié nord et est du pays." Les sols sont même "extrêmement secs" de la Haute-Normandie aux Hauts-de-France et jusqu'au Grand Est. En Auvergne-Rhône-Alpes, les sols sont "très secs".

Indicaeur de la sécheresse des sols d'avril à juin 2020 Crédit : Météo France