Alsace : un chien périt dans un incendie causé par une cigarette électronique

publié le 07/07/2020 à 02:12

Tout serait parti d’une batterie de cigarette électronique défectueuse. Vendredi 3 juillet vers 9h30, un incendie s’est déclaré dans un appartement de la rue des Chasseurs Alpins à Guebwiller en Alsace.



Si le locataire de l’appartement a pu quitter les lieux à temps, tout comme les quinze autres habitants de l’immeuble en attendant les secours, ce n’est pas le cas de l’animal de compagnie présent dans l’appartement où s’est déclaré l’incendie comme le rapporte les Dernières Nouvelles d'Alsace. Malgré l’intervention rapide des pompiers et des gendarmes, le chien a été retrouvé mort dans l’appartement.

De tels accidents impliquant des cigarettes électroniques sont de plus en plus fréquents. Ainsi, en février, une cigarette électronique posée sur un matelas avait explosé avant de s’enflammer dans un pavillon près de Nantes, provoquant un début d’incendie et intoxiquant deux personnes avec les fumées.