Vague de chaleur : cinq conseils pour surmonter les fortes températures

publié le 24/06/2020 à 18:33

Le soleil domine le ciel sur tout l'Hexagone cette semaine, avec une journée particulièrement chaude ce mercredi 24 juin. La barre des 30 degrés devrait être dépassée sur une majeure partie du pays, et la chaleur sera encore très forte jeudi 25 juin.

Si l'on ne parle pas de canicule (puisqu'il n'y aura pas trois jours consécutifs avec des seuils dépassés de température la nuit et le jour), il s'agit de la première vague de chaleur de l'été, et elle n'est pas à prendre à la légère. La première quinzaine de juin a été globalement fraîche et parfois pluvieuse, alors il faut adapter ses comportements rapidement.

Voici quelques conseils à appliquer pour surmonter les fortes chaleurs, continuer à prendre soin de sa santé et de celle de ses proches (d'autant plus en cette période d'épidémie de coronavirus).

1. S'hydrater comme il faut

C'est le conseil de base que les professionnels ne cessent de répéter, en toute saison, mais quand il fait chaud, il faut être particulièrement vigilant sur son hydratation. Boire 1,5L d'eau par jour est donc très important. Il faut limiter les sodas trop sucrés, et éviter l'alcool, qui favorise la déshydratation.

2. Manger en quantités suffisantes

Quand il fait chaud, il est courant d'avoir moins faim que d'habitude. Pourtant, l'alimentation n'est pas à négliger en période de pic de chaleur. Il faut manger en quantités suffisantes, et privilégier les fruits et légumes gorgés d'eau : cela permettra une meilleure hydratation du corps et vous évitera d'être trop fatigué.

3. S'habiller en conséquence

Le choix des vêtements peut jouer sur la température ressentie. Le mieux est d'éviter les habits trop serrés, qui ne laissent pas passer l'air, font beaucoup trop transpirer et ne sont en plus pas bons pour la circulation du sang. Il faut privilégier les vêtements amples et en coton. Les matières synthétiques n'absorbent pas assez bien la transpiration. Aussi, pensez à porter des couleurs claires, car le noir absorbe beaucoup plus la chaleur.

4. Veiller à la bonne ventilation de son habitation

En cas de fortes chaleurs, il vaut mieux ouvrir ses volets et ses fenêtres la nuit, et les laisser fermés le jour, pour conserver un maximum de fraîcheur entre vos murs.

D'autres astuces peuvent vous permettre de rafraîchir votre habitation : comme mettre une serviette mouillée en haut de la fenêtre de la pièce occupée, mettre des plantes vertes près de vos baies vitrées ou éteindre les objets connectés non utilisés.

Vous pouvez évidemment faire marcher votre climatisation si vous en avez une. Mais attention à ce que l'écart de température ne soit pas trop important.

5. Choisir le bon moment pour sortir

Pendant une vague de chaleur, il est déconseillé de sortir aux heures les plus chaudes de la journée et de choisir des lieux relativement frais, comme les cinémas (qui ont rouvert le 22 juin après trois mois de fermeture totale à cause du coronavirus), les supermarchés ou les grands parcs bien ombragés.



Pour les personnes âgées et les parents avec jeunes enfants ou bébés, il est donc conseillé d'aller se promener tôt le matin ou en début de soirée, où les températures seront beaucoup plus supportables.