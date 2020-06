publié le 22/06/2020 à 01:19

Vous ne le saviez peut-être pas, mais l'été calendaire ou astronomique, c'est-à-dire celui que nous connaissons, n'est pas le même que l'été météorologique. En effet, le passage des saisons se fait avec les équinoxes (pour le printemps et l'automne) et avec les solstices (pour l'été et l'hiver), mais il se fait plus tôt pour les saisons météorologiques.

En météorologie, les saisons correspondent à des périodes de trois mois pleins, explique Météo-France. Ce samedi 20 juin par exemple, nous sommes passés à l'été calendaire, mais celui-ci a débuté le 1er juin pour les météorologues. "En météorologie, l'été correspond à la période de l'année la plus chaude. La durée d'ensoleillement maximale se situe autour du solstice d'été (20 ou 21 juin)" explique l'organisme.

"Mais en raison de l'inertie de l'atmosphère, ce n'est qu'environ trois semaines plus tard que la température moyenne est généralement à son maximum, c'est-à-dire à la mi-juillet. On considère que ce moment correspond au milieu de l'été. Ainsi, en météorologie, l'été commence début juin et s'achève fin août", précise Météo-France.

Ainsi, dans l'hémisphère Nord, les saisons météorologiques correspondent aux dates suivantes, à inverser pour l'hémisphère Sud.

- Printemps : du 1er mars au 31 mai (mars, avril et mai)

- Été : du 1er juin au 31 août (juin, juillet et août)

- Automne : du 1er septembre au 30 novembre (septembre, octobre et novembre)

- Hiver : du 1er décembre au 28 ou 29 février (décembre, janvier et février)