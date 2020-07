Météo : où a-t-on connu des records de chaleur au premier semestre 2020 ?

publié le 04/07/2020 à 06:00

Le dernier record datait de 2007. Entre janvier et juin 2020, la France a enregistré une température moyenne de 12,5°C. Ce premier semestre est ainsi le premier semestre le plus chaud de l'Histoire. "L'anomalie de température moyenne pour cette première moitié d'année est de +1,8 °C", estime Météo France.

Parmi les mois qui ont particulièrement dépassé les normales saisonnières, "le mois de février a été particulièrement doux avec une anomalie de + 3,6°C." Il prend ainsi la deuxième place du classement des mois de février les plus chauds, derrière février 1990.

Météo France note que les mois de janvier et avril sont les deux autres mois à avoir connu "les anomalies de températures mensuelles les plus fortes (comme en 2007 et 2014 d'ailleurs)." En revanche, "le mois de juin qui s'achève n'a rien de remarquable avec une température moyenne proche de la moyenne."



À noter, si l'été devait être lui aussi "comme en 2007 et 2014", il sera... maussade. L'été 2007 avait été l'un de plus froid depuis les années 1980, excepté l'année 2000, notait à l'époque 20 Minutes, avec des records de pluviométrie.

L'été 2014, pour sa part, avait été "l'un des dix étés les plus pluvieux depuis 1959, avec un cumul de précipitations sur juillet-août au 1er rang des plus pluvieux", selon le bilan qu'en fit Météo France. Néanmoins, Météo France prévoit un temps plus chaud et plus sec que la normale dans ses prévisions saisonnières.

L'évolution des température moyenne des premiers semestres depuis 1900 Crédit : Météo France

Le premier semestre le plus chaud a été enregistré à Alistro, en Corse, "avec une température moyenne de 15,9 °C et une anomalie de + 2,9 °C." "C'est sur une grande partie centrale du pays que l'on trouve les anomalies les plus fortes pour ce premier semestre", note par ailleurs Météo France.

"Orly et Brive, par exemple, ont connu des températures moyennes plus chaudes que la normale de 2,4 °C sur les six premiers mois de l'année, liste l'institut météorologique. Lyon, Chartres et Tours enregistrent une anomalie de + 2,3 °C. Clermont-Ferrand, Poitiers, Laval, une anomalie de + 2,2 °C."

Les régions les plus chaudes du premier semestre 2020 Crédit : Météo France